Подмосковье 31 марта 2023, 14:00 Росгвардия задержала водителя находящегося в розыске автомобиля в Пушкино Росгвардия Московской области

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Сотрудники Росгвардии Подмосковья задержали автомобиль, находящийся в розыске, в Пушкино. Водители доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники ведомства обнаружили автомобиль во время патрулирования в микрорайоне Дзержинец. Транспорт блокировали, а водителя задержали.

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