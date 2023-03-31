31 марта 2023, 14:00
Росгвардия задержала водителя находящегося в розыске автомобиля в Пушкино
Сотрудники Росгвардии Подмосковья задержали автомобиль, находящийся в розыске, в Пушкино. Водители доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Сотрудники ведомства обнаружили автомобиль во время патрулирования в микрорайоне Дзержинец. Транспорт блокировали, а водителя задержали.
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Росгвардия
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