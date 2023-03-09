Подмосковье 09 марта 2023, 13:49 Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в сбыте наркотиков в Подмосковье

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Сотрудники Росгвардии задержали 38-летнюю жительницу Королева, подозреваемую в сбыте наркотиков. Они обратили внимание на ее странное поведение во время патрулирования.

Женщина оглядывалась по сторонам и попыталась скрыться, когда заметила патрульный автомобиль. При личном досмотре у нее в кармане обнаружили два пакета с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это был метилэфедрон общей массой 192 грамма.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе Центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.

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