Подмосковье 05 апреля 2024, 11:12 Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже шоколада в Подмосковье Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Представители Коломенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 21-летнего жителя Москвы, подозреваемого в краже шоколада. Молодой человек пытался перепродать партию товара.

Как следует из записи камер видеонаблюдения, в торговом зале молодой человек положил в пакет коробку с шоколадными плитками и восемь коробок с жевательными резинками, а 13 упаковок шоколада спрятал под одежду.

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Правоохранители обратили внимание на автомобиль, возле которого находился молодой человек, схожий по приметам из ранее переданной разыскной ориентировки, и задержали подозреваемого. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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