Подмосковье 02 апреля 2024, 12:25 Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже ноутбука в Ногинске Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 25-летнего жителя Ногинска, разыскиваемого по подозрению в краже. Патрулируя улицы, стражи порядка обратили внимание на гражданина, подходящего по приметам из ранее переданной разыскной ориентировки.

Мужчина украл из магазина техники ноутбук, который был образцом на витрине. Сотрудники магазина заметили пропажу и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

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Подозреваемый признался, что совершил преступление в преддверии своего дня рождения. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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