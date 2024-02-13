Подмосковье 13 февраля 2024, 12:42 Сотрудники Росгвардии задержали мужчину после попытки ограбить магазин в Пушкино Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который напал с ножом на охранника магазина из-за своего пристрастия к алкоголю. Потерпевший госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на Красноармейском шоссе. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили раненого сотрудника охраны. Правоохранители незамедлительно оказали первую помощь пострадавшему и вызвали бригаду медицинских работников.

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В ходе расследования стало известно, что неизвестный гражданин пытался похитить две бутылки алкоголя, но охранник заметил правонарушителя и отвел его на досмотр. Во время разговора агрессивный мужчина начал угрожать сотруднику магазина и нанес ему ножевое ранение в шею. Сотрудники магазина нажали кнопку тревожной сигнализации.

Злоумышленника удалось оперативно задержать и доставить в участок для дальнейшего расследования. Выяснилось, что он является 56-летним местным жителем, ранее судимым за совершение убийства в Белоруссии. По факту нападения на сотрудника магазина возбуждено уголовное дело.

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