Подмосковье 10 июля 2023, 14:32 Сотрудники Росгвардии совершили более 2 тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю Пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Читать 360tv в

Сотрудники Росгвардии Подмосковья совершили свыше 2000 выездов по сигналам тревоги за неделю. Также они обеспечили безопасность более чем 200 мероприятий.

Как рассказали в ведомстве, благодаря работе росгвардейцев не было допущено ни одной кражи с охраняемых объектов. По подозрению в совершении преступлений задержали шесть человек, было пресечено 81 административное правонарушение.

Реклама

Сотрудники ведомства провели свыше 900 проверок обеспечения сохранности оружия и 73 — комнат хранения для него. Из оборота было изъято более 100 единиц, еще около 200 сдали добровольно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».