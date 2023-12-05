Подмосковье 05 декабря 2023, 15:00 Сотрудники Росгвардии сдали около 15 литров крови на донорской акции в Подмосковье Росгвардия. Московская область

Читать 360tv в

Сотрудники подмосковной Росгвардии сдали свыше 15 литров крови на всероссийской донорской акции «От сердца к сердцу». В ней приняли участие свыше 30 человек из ОМОН «Русич».

Как рассказали в ведомстве, руководство станции поблагодарило росгвардейцев за неравнодушие и регулярную помощь. Собранная кровь пойдет на нужды подмосковных клиник.

Реклама

Акция направлена на помощь врачам и привлечение внимания общественности к донорству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».