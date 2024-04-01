Подмосковье 01 апреля 2024, 11:25 Сотрудники Росгвардии сдали более 10 литров крови на донорской акции в Подмосковье Пресс-служба Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии присоединились к донорской акции «От сердца к сердцу» в Подмосковье. Они сдали более десяти литров крови.

Работники станции переливания крови в Московской области поблагодарили сотрудников Росгвардии за регулярную помощь.

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Напомним, донорская акция «От сердца к сердцу» проходит не первый год и уже стала традицией. Ежегодно все больше военнослужащих и сотрудников Росгвардии выступают с инициативой пополнить банки крови.

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