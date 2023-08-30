Подмосковье 30 августа 2023, 17:58 Сотрудники Росгвардии сдали 45 литров крови на донорской акции в Подмосковье Росгвардия Московской области

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Сотрудники Росгвардии присоединились ко всероссийской донорской акции «От сердца к сердцу» и сдали свыше 45 литров крови в Подмосковье. Добровольцами стали около 100 сотрудников спецподразделения и отделов вневедомственной охраны.

«Кровь я сдаю уже в пятнадцатый раз. Возможно, моя кровь спасет чью-то жизнь, и для меня это немаловажно», — поделился заместитель командира ОМОН «Русич» подполковник полиции Максим Мишунин.

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Работники станции переливания крови выразили руководству отряда и всем сотрудникам Росгвардии глубокую признательность за проявленную активность и регулярную помощь.

Акция направлена на помощь врачам по восполнению запасов крови, а также привлечение внимания общественности к донорству.

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