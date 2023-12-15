Подмосковье 15 декабря 2023, 14:36 Сотрудники Росгвардии провели встречу со школьниками в поселке Старый Городок Unsplash

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Сотрудники Росгвардии провели встречу со школьниками в поселке Старый Городок в Одинцовском округе. Они рассказали учениками коррекционной школы-интерната имени заслуженного учителя Фурагиной об особенностях своей работы и о подвигах сослуживцев.

Ребята узнали о героическом поступке братьев Фоминых, которые в 90-е годы отдали свои жизни, находясь на боевом посту. Они закрыли своими телами эпицентр взрыва, чтобы не допустить человеческих жертв.

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Поделились росгвардейцы и личным опытом службы. Кроме этого, с подростками обсудили темы буллинга и напомнили об ответственности несовершеннолетних за различные правонарушения. Отдельно обсудили правила поведения в общественных местах и в период новогодних праздников.

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