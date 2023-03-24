Подмосковье 24 марта 2023, 13:07 Сотрудники Росгвардии провели патриотические уроки в школах Подмосковья Росгвардия Московской области

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В преддверии Дня войск национальной гвардии России, который отмечается 27 марта, в школах Подмосковья прошли патриотические уроки. Ребятам рассказали об истории создания ведомства, показали экипировку и служебный транспорт.

Солнечногорский отдел Росгвардии посетили кадеты Радумльского лицея-интерната. Школьники узнали о деятельности и задачах ведомства, познакомились с техническим оснащением, экипировкой и служебным транспортом сотрудников.

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Студентам колледжа Всероссийского государственного университета юстиций в Наро-Фоминске рассказали об обеспечении государственной и общественной безопасности, защите прав и свобод жителей.

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Сотрудники Дубненского и Подольского отделов Росгвардии провели открытые уроки и рассказали школьникам о памятных датах в истории страны, также подвигах и героических поступках сотрудников.