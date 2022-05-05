Сотрудники Росгвардии прошли огневую подготовку в Истре

В Истре под охраной красногорского филиала Росгвардии находится более 1400 объектов. Служба круглосуточно охраняет общественный порядок и безопасность.

Ежедневно на посты охраны разнообразных предприятий заступают наряды, вооруженные табельным и автоматическим оружием. Мероприятия по учебной стрельбе необходимы для поддержания навыков и сохранения уверенности в своих силах у сотрудников охраны. Такие занятия проходят два раза в месяц.

На специальном поле в Истре сотрудники Росгвардии проходят огневую подготовку, отрабатывают навыки обращения с оружием, а также разборку и сборку оборудования.

Заместитель начальника Красногорского отдела вневедомственной охраны Алексей Королев рассказал о том, что результаты занятий по огневой подготовке он получает в специальных рапортах.

Кроме того, сотрудники охраны сдают нормативы по физподготовке. В них входят подтягивания, бег, отжимания и приемы борьбы.

Глава городского округ Истра Татьяна Витушева посетила занятия по огневой подготовке.

«Статистика применения огневого оружия в нашей Росгвардии на сегодняшний день небольшая, обходимся без него. Но тем не менее, хочешь мира — готовься к войне. Поэтому каждый сотрудник Росгвардии должен великолепно владеть огнестрельным оружием, что они сегодня нам и продемонстрировали», — отметила Татьяна Витушева.