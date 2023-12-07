Подмосковье 07 декабря 2023, 10:44 Сотрудники Росгвардии приняли участие в тактических занятиях в Подмосковье Росгвардия. Московская область

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Тактико-специальные занятия прошли в Электростали для сотрудников Росгвардии и организации по сопровождению спецгрузов. Они отработали алгоритм работы при нештатных ситуациях во время транспортировки грузов.

Как рассказали в ведомстве, участники учений отработали алгоритм взаимодействия во время нештатных ситуаций при транспортировке специальных грузов, а также при возникновении угрозы применения злоумышленниками беспилотников.

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«Во время совместных межведомственных занятий сотрудники Росгвардии показали высокий уровень слаженности действий», — сказал командир батальона полиции электростальского отдела вневедомственной охраны, подполковник полиции Александр Стрижков.

Он добавил, что занятия прошли успешно.

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