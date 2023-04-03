Подмосковье 03 апреля 2023, 13:20 Сотрудники Росгвардии пресекли свыше 100 правонарушений за неделю в Подмосковье

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Росгвардия Подмосковья отреагировала более чем на 2500 сигналов тревоги с охраняемы объектов за неделю. Сотрудники ведомства пресекли кражи, а также задержали рецидивиста и предотвратили угон автомобиля.

Группы задержания пресекли 107 административных правонарушений, а также задержали мужчину по подозрению в совершении преступления. Так, в Воскресенске житель, находящийся в федеральном розыске, пытался проникнуть на территорию охраняемого дома, чтобы похитить имущество хозяев.

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Краж на минувшей неделе допущено не было.

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