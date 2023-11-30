Подмосковье 30 ноября 2023, 11:59 Сотрудники Росгвардии помогли предотвратить пожар в частном секторе в Люберцах Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Рогвардии помогли в тушении пожара в частном секторе в поселке Малаховка под Люберцами. Они смогли локализовать возгорание до приезда экстренных служб.

Как рассказали в ведомстве, ночью росгвардейцы получили сообщение о срабатывании сигнализации в одном из охраняемых домов. Прибыв на место, они увидели, что на территории горит хозяйственная постройка и вызвали экстренные службы. До прибытия пожарных правоохранители предприняли все необходимые меры, чтобы огонь не распространился.

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