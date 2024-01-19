Подмосковье 19 января 2024, 11:27 Сотрудники Росгвардии помогли обеспечить порядок во время крещенских купаний в Подмосковье ГУ Росгвардии по МО

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Свыше 1,2 тысячи сотрудников и военнослужащих Росгвардии следили за безопасностью во время крещенских купаний в Подмосковье. До начала мероприятий проруби обследовали инженерно-досмотровые группы ОМОН «Русич» и «Пересвет».

Маршруты групп задержания вневедомственной охраны специально приблизили к местам проведения крещенских мероприятий.

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Особое внимание уделили контролю за оборотом оружия — в канун православного праздника проверили условия хранения пистолетов и ружей у людей, которые живут рядом с организованными купелями и церквями.

ГУ Росгвардии по МО ГУ Росгвардии по МО ГУ Росгвардии по МО ГУ Росгвардии по МО ГУ Росгвардии по МО ГУ Росгвардии по МО

В ночь на 19 января в Московской области можно было окунуться в одну из почти 600 оборудованных купелей. Правонарушений нигде не допустили.

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