Подмосковье 17 мая 2023, 10:29 Росгвардия задержала подозреваемых в краже металлического забора в Химках Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин из стран ближнего Зарубежья по подозрению в краже металлического забора в Химках. О происшествии сообщили во время патрулирования улиц.

Как рассказали в ведомстве, после получения сообщения о распиле ограждения, сотрудники прибыли на место и застали злоумышленников за погрузкой краденного в машину. Транспорт заблокировали, а нарушителей задержали и доставили в отдел полиции.

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Позже оказалось, что подозреваемые неоднократно совершали кражи с территорий дачных участков, чтобы сдать металл в пункт приема. Общая сумма ущерба составила 23 миллиона рублей. На них завели уголовное дело.

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