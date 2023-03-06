Подмосковье 06 марта 2023, 13:21 Сотрудники Росгвардии Подмосковья совершили свыше 2200 выездов по сигналу тревоги за неделю

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Росгвардия совершила свыше 2200 выездов по сигналу тревоги за неделю в Подмосковье. Они пресекли две попытки кражи и задержали рецидивиста, находящегося в федеральном розыске.

Сотрудники ведомства также пресекли 139 административных правонарушений. Так, в Люберцах был задержан гость страны из ближнего зарубежья, который подозревался в нанесении ножевого ранения мужчине.

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Краж с охраняемых объектов на минувшей неделе не допустили.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал развитие территорий одним из важных вкладов для победы в СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

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