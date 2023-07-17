Подмосковье 17 июля 2023, 17:52 Сотрудники Росгвардии Подмосковья совершили свыше 2 тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю Росгвардия Московской области

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Сотрудники Росгвардии Подмосковья совершили свыше двух тысяч выездов по сигналам тревоги за неделю. Благодаря их работе краж с охраняемых объектов не была допущено.

Как рассказали в ведомстве, за неделю росвардейцы обеспечили безопасность более 160 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений и нарушений была задержано около 100 человек. Кроме того, за этот период было проведено около тысячи проверок обеспечения сохранности оружия. Из оборота было изъято около 140 единиц, еще 230 сдали добровольно.

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