Подмосковье 02 июля 2023, 00:46 Сотрудники Росгвардии Подмосковья познакомились с новейшим обмундированием на столичной выставке Росгвардия Московской области

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Командиры СОБР «Булат», ОМОН «Пересвет» и «Русич» ГУ Росгвардии по Московской области побывали на выставке «Предприятия России — защитникам Отечества!». Мероприятие состоялось в Москве.

«С компаниями-разработчиками налажена обратная связь для возможности апробации данных изделий в спецподразделениях», — сообщил врио командира ОМОН «Пересвет» подмосковной Росгвардии Сергей Калашников.

Сотрудники Росгвардии ознакомились с современными бронежилетами, средствами активной обороны, новейшим обмундированием, боевой экипировкой и другими новинками на рынке.

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