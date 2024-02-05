Подмосковье 05 февраля 2024, 18:52 Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением в Подмосковье Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Наро-Фоминского отдела Росгвардии оказали первую помощь охраннику частного дома, который получил ножевое ранение. Сообщение о случившемся поступило ночью — сработала кнопка тревожной сигнализации в охраняемом загородном доме.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии увидели раненного мужчину. Оказалось, что пострадавший охранник частного дома пытался утихомирить нетрезвых арендаторов, которые громко и нецензурно выражались. В результате конфликта посетители загородного дома нанесли несколько ножевых ранений пострадавшему и скрылись с места происшествия.

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Злоумышленников задержали. На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

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