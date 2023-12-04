Подмосковье 04 декабря 2023, 15:01 Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность свыше 900 мероприятий в Подмосковье за месяц Росгвардия. Московская область

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Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность свыше 900 мероприятий в Подмосковье в ноябре. За это время они совершили свыше 10 тысяч выездов по сигналу тревоги и не допустили ни одной кражи в охраняемых объектов.

Как рассказали в ведомстве, за ноябрь по подозрению в совершении преступлений в Подмосковье задержали свыше 2,4 тысячи человек. Кроме того, росгвардейцы провели свыше трех тысяч проверок сохранности оружия.

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Также за этот месяц подразделения специального назначения выполнили 123 задачи по силовому сопровождению.

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