27 ноября 2023, 12:39
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность свыше 200 мероприятий в Подмосковье за неделю
Сотрудники подмосковной Росгвардии обеспечили безопасность свыше 200 мероприятий за неделю. За это время они также осуществили более 2,5 тысячи выездов по сигналу тревоги.
Как рассказали в ведомстве, за неделю росгвардейцы выехали по сигналу тревоги 2,5 тысячи раз, при этом они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов. По подозрению в совершении преступлений задержали около 600 человек.
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Также за это время провели более 300 проверок сохранности оружия и аннулировали 46 разрешений.
Подразделения специального назначения выполнили около 20 задач по силовому сопровождению оперативных мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
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