Подмосковье 20 ноября 2023, 14:02 Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 200 мероприятий в Подмосковье за неделю Росгвардия. Московская область

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Сотрудники Росгвардии Московской области обеспечили безопасность более 200 мероприятий за неделю. Они также совершили свыше двух тысяч выездов по сигналу тревоги.

За указанный период росгвардейцы задержали свыше 500 граждан по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства.

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Из незаконного оборота изъяли около 250 единиц оружия и составили 232 административных протокола о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия.

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