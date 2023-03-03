Подмосковье 03 марта 2023, 15:39 Сотрудники Росгвардии из Каширы задержали залезшего в чужой дом мужчину

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Сотрудники Каширского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который залез в чужой дом. Злоумышленника передали полиции.

Экипаж группы задержания получил сообщение о том, что в охраняемый частный дом в деревне под Зарайском забрался неизвестный мужчина. Он разбил окно и пролез внутрь, пользуясь тем, что хозяев не было дома. Росгвардейцы по горячим следам задержали злоумышленника на соседней улице. 30-летний парень был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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