Подмосковье 08 февраля 2024, 11:10 Сотрудники Росгвардии из Волоколамска приняли участие в донорской акции Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии из Волоколамска приняли участие в донорской акции «Помочь без лишних слов». Она прошла с 5 по 7 февраля при поддержке волонтеров.

Как рассказали в главном управлении Росгвардии, забор крови проводили в больнице Волоколамска, откуда ее направят на нужны других медучреждений региона.

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Большинство правоохранителей ежегодно принимают участие в акции. Так, лейтенант полиции Сергей Исаев получил статус почетного донора. В этот раз он сдал кровь в 48-й раз.

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