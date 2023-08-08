Подмосковье 08 августа 2023, 13:44 Сотрудники Росгвардии из Подмосковья обеспечили безопасность на гастрономическом фестивале в Истре Росгвардия Московской области

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Около 150 военнослужащих и сотрудников подмосковной Росгвардии обеспечили безопасность во время проведения гастрономического фестиваля в Истре. Он состоялся в минувшие выходные.

Как рассказали в ведомстве, накануне фестиваля владельцам оружия напомнили о запрете его ношения на массовые мероприятия. Также был усилен контроль за объектами производства, торговли, хранения и использования оружия.

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Кроме того, Росгвардия приблизила маршруты патрулирования экипажей к месту проведения праздника.

За три дня фестиваль посетили более 140 тысяч человек. Ни одного нарушения не было допущено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей этого важного события, как и прежде, стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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