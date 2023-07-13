Подмосковье 13 июля 2023, 11:11 Сотрудники «Росавтодора» проверили строительство федеральных трасс в Подмосковье Федеральное дорожное агентство

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Специалисты «Росавтодора» проверили строительство федеральных трасс в Подмосковье. Они осмотрели два участка дорог в Богородском округе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, первой остановкой 46-й километр трассы М-7 «Волга» вблизи деревни Старые Псарьки под Ногинском. Там строят разворотную петлю. На объекте обустроят шесть полос движения, которые обеспечат безопасный съезд федеральной трассы к деревне Ельня. Это разгрузит дорогу и повысит безопасность водителей. Протяженность объекта составит 994 метра, работы планируют завершить в октябре.

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Также специалисты федерального дорожного агентства посетили участок обхода Ногинска на отрезке трассы с 57 по 60-й километр. Сейчас там проводят капитальный ремонт. По проекту дорогу расширят до шести полос, заменят основание и обустроят новый слой покрытия.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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