Подмосковье 10 ноября 2022, 20:32 Сотрудники прокуратуры сдали нормативы ГТО в Балашихе

Читать 360tv в

В Балашихе сотрудники прокуратуры сдали нормативы ГТО. 12 участников прошли четыре дисциплины в спортивном комплексе «Союз».

Реклама

Среди дисциплин — отжимания, прыжки в длину с места, поднимание тела из положения лежа и наклоны вперед. После сдачи нормативов в зале сотрудники должны пройти вторую часть — беговую на стадионе.

«На нашей площадке мы сегодня проводим прием нормативов ГТО. Работники прокуратуры сдают несколько дисциплин. По результату сдачи нормативов им будут начислены баллы, которые они могут посмотреть в своем личном кабинете. Чтобы получить золотой значок, нужно сдать еще беговые нормативы на стадионе», — рассказал инструктор спортивного комплекса «Союз» Дмитрий Дмитриев.

Для серебряного или бронзового значка достаточно сдать семь-восемь дисциплин. Для мужчин и женщин есть свои нормативы по времени и количеству выполнения упражнений. Сдавать ГТО можно с шести лет и старше — есть отдельные нормативы по возрастным категориям.

«Сегодня наши сотрудники прокуратуры сдают нормативы ГТО. Они сами обратились к нам с инициативой провести это мероприятие. Это еще один способ проверить свою физическую подготовку. Есть три ступени: бронза, серебро и золото», — сказал директор спорткомплекса «Союз» Антон Орешков.

Ранее стало известно, что подмосковные спортсмены выступят на международных соревнованиях по плаванию и прыжкам в воду в Казани.