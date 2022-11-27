Сотрудники пожарно-спасательной службы в Егорьевске поздравили своих мам с праздником

Спасибо, милые мамочки, что никогда не перестаете любить! Только благодаря вам сегодня мы готовы идти в огонь, спасать людей, помогать там, откуда другие бегут! Долгих и здоровых лет жизни желаем каждой из вас!

Telegram-канал егорьевского отделения «Мособлпожспаса».