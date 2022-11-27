27 ноября 2022, 16:24
Сотрудники пожарно-спасательной службы в Егорьевске поздравили своих мам с праздником
Работники «Мособлпожспаса» в Егорьевске поздравили с Днем матери своих мам. Сотрудники выложили слово «Мама» из пожарных рукавов. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале егорьевского отделения пожарно-спасательной службы.
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«Спасибо, мамочки, что воспитали из нас настоящих мужчин, за то, что всегда поддерживаете и ждете домой», — сказано в поздравлении.
Спасибо, милые мамочки, что никогда не перестаете любить! Только благодаря вам сегодня мы готовы идти в огонь, спасать людей, помогать там, откуда другие бегут! Долгих и здоровых лет жизни желаем каждой из вас!
Telegram-канал егорьевского отделения «Мособлпожспаса».
Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья поздравил мам участников СВО с Днем матери.
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