Подмосковье

27 ноября 2022, 16:24

Сотрудники пожарно-спасательной службы в Егорьевске поздравили своих мам с праздником

Читать 360tv в

Работники «Мособлпожспаса» в Егорьевске поздравили с Днем матери своих мам. Сотрудники выложили слово «Мама» из пожарных рукавов. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале егорьевского отделения пожарно-спасательной службы.

Реклама

«Спасибо, мамочки, что воспитали из нас настоящих мужчин, за то, что всегда поддерживаете и ждете домой», — сказано в поздравлении.

Спасибо, милые мамочки, что никогда не перестаете любить! Только благодаря вам сегодня мы готовы идти в огонь, спасать людей, помогать там, откуда другие бегут! Долгих и здоровых лет жизни желаем каждой из вас!

Telegram-канал егорьевского отделения «Мособлпожспаса».

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья поздравил мам участников СВО с Днем матери.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники

Спасатели

Семья

Егорьевск

Реклама

Реклама