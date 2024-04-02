Подмосковье 02 апреля 2024, 16:16 Сотрудники полиции усилят контроль за перевозками грузов в Ступине Пресс-служба администрации г. о. Ступино

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Сотрудники полиции проведут профилактические мероприятия в Ступине с 1 по 7 апреля. Одно из них — «Грузовик». Его главная цель — активизация предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов автотранспортом.

Инспекторы уделят особое внимание профилактике нарушений, связанных с правилами перевозки грузов, соблюдению установленной скорости для грузовиков, а также следованию требований технического регламента ТС.

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Помимо этого, с 1 по 7 апреля пройдет профилактическое мероприятие «Опасный груз». Сотрудники полиции проверят транспортные средства, задействованные в сфере перевозок опасных грузов. Они проконтролируют соответствие конструкции, технического состояния, а также соблюдение режима труда и отдыха водителей.

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