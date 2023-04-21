Подмосковье 21 апреля 2023, 01:30 Сотрудники полиции сдали кровь в честь Национального дня донора Коломенская областная больница

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Сотрудники управления МВД России по Коломне сдали кровь в Национальный день донора. Акция прошла накануне в отделении переливания Коломенской областной больницы, сообщили в Минздраве Московской области.

Донорами стали майор внутренней службы Мария Жилина, капитаны полиции Ирина Пантелеева и Ирина Ковалева, старший лейтенант полиции Алексей Севостьянов и лейтенант полиции Алексей Акуленко.

Ирина Пантелеева впервые стала донором, чтобы помочь своей подруге. Ее коллега Ирина Ковалева сдала кровь в 10-й раз. За плечами Марии Жилиной и Алексея Акуленко тоже есть опыт донорства, а вот Алексей Севостьянов стал им впервые.

Всего в Коломне живут около двух тысяч доноров.

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