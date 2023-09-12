Подмосковье 12 сентября 2023, 20:25 Сотрудники полиции провели профилактические беседы по защите от мошенничества в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Сотрудники полиции Одинцовского округа провели с местными жителями профилактические беседы на тему защиты от мошенничества. Участникам рассказали о самых распространенных видах этого преступления.

По словам правоохранителей, с начала года на территории Одинцова наблюдается рост всех видов мошенничества. Особо выделяют оформление кредита третьими лицами, перевод денежных средств на «безопасный счет», заработок в сети Интернет, а также звонок от «сотрудника» банка или полиции с содержанием «Ваш родственник попал в ДТП».

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Полицейские напомнили, что нужно с осторожностью относиться к любой сомнительной информации, которая поступает посредством телефонных звонков и СМС-сообщений с неизвестных номеров.

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