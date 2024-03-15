Подмосковье 15 марта 2024, 14:57 Сотрудники полиции округа обеспечат безопасность выборов на избирательных участках в Одинцове пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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В Одинцовском городском округе прошла встреча между майором полиции Одинцова Артемом Алаевым и председателем территориальной избирательной комиссии округа Александром Игнатовым. Основной повесткой дня стали обсуждения, связанные с предстоящими выборами Президента Российской Федерации.

Участники встречи затронули темы координации действий между полицией и избирательными комиссиями для обеспечения порядка и безопасности во время подготовки и проведения выборов. Также обговорили меры по предотвращению незаконных действий в этот период.

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Представители полиции напомнили о контактных номерах телефонов, по которым можно сообщить о любых подозрительных лицах или предметах, а также о нарушениях избирательного законодательства.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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