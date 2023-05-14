Подмосковье 14 мая 2023, 23:38 Сотрудники подольского кабельного завода «Паритет» поговорили о благоустройстве города с главой округа

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Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков провел встречу с коллективом торгово-промышленного дома «Паритет». Участники мероприятия обсудили вопросы о состоянии дорог, инженерных сетей в жилых домах и многое другое.

Житель микрорайона Кузнечики поднял тему возобновлении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса вблизи Алексеевских бань. Глава муниципалитета заверил, что собственник планирует продолжить возведение учреждения в ближайшее время.

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«[Комплекс] уже получил одобрение в профильном министерстве правительства, администрация всячески будет поддерживать. Поэтому ничего не заморожено, проект будет реализован», — рассказал Жариков.

Заведующая склада «Паритета» Елена Чижикова озвучила вопрос главе Подольска о дороге возле недостроенного супермаркета на улице Тепличной. Тропа принадлежит компании «Лидер» и скоро будет передана новому владельцу вместе с объектом.

«Глава города сделал парк на Силикатной, благоустроил его. Теперь каждый раз ходишь, там яблони цветут — очень приятно. Спасибо ему большое за это», — поделилась сотрудница.

Также специалисты подняли темы касательно Паркового микрорайона. Участники встречи обсудили качество воды в домах, работу котельной на улице Комсомольской, лежачий полицейский возле дальнего входа в парк Талалихина, парковку у стадиона «Зенит», бассейн в лицее № 26 и многое другое. Все вопросы записали в протокол, глава округа лично проконтролирует их решение.

Кроме того, Жариков дал поручения заместителям проехать вместе с сотрудниками «Паритета» после встречи по нескольким объектам, где требуется особое внимание. Это подвал дома № 10 на улице Заводской и тротуар возле расположенного неподалеку продуктового магазина, который используется как парковка и проезд грузовиков.

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