Подмосковье 10 апреля 2023, 16:51 Сотрудники подмосковных центров молодежного инновационного творчества пройдут стажировку в Стамбуле Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

В Подмосковье начался отбор руководителей и специалистов центров молодежного инновационного творчества на международную стажировку. Она пройдет в Турции с 14 по 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Стажировка проводится при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Мероприятие будет посвящено теме интернет-маркетинга в сопровождении проектной деятельности. Участники смогут познакомиться с лучшими зарубежными практиками и пообщаться с турецкими коллегами.

Реклама

Подробнее узнать об условиях отбора и подать заявку можно на сайте до 10:00 13 апреля.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».