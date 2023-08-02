Подмосковье 02 августа 2023, 03:00 Сотрудники подмосковных МФЦ прошли обучающий семинар в Росреестре Unsplash

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Специалисты Росреестра по Московской области совместно с коллегами из Роскадастра провели обучающую видеоконференцию для сотрудников многофункциональных центров. Темой занятия стали услуги по регистрации прав на недвижимость.

Специалисты заострили внимание на том, какой порядок государственной регистрации прав собственности установлен в Подмосковье, какие требования к документам существуют. Специалисты Росреестра разъяснили услугу выдачи, аннулирования и переоформления закладной, а также разобрали другие интересующие вопросы.

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«Совместная работа направлена в первую очередь на доступное и максимально комфортное оформление недвижимости для заявителей. Это обеспечивает выполнение целевых показателей государственной программы „Национальная система пространственных данных“», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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