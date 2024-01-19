Подмосковье 19 января 2024, 13:06 Сотрудники подмосковных IT-компаний смогут подать заявку на отсрочку от срочной службы Unsplash

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Программисты и другие сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут получить отсрочку от службы в армии на весеннем призыве 2024 года. Заявки принимаются с 22 января по 6 февраля — об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Получить отсрочку могут специалисты от 18 до 30 лет, которые работают по трудовому договору с нормальной продолжительность рабочего дня, имеют высшее образование по специальности из перечня, а также работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

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После подачи онлайн-заявления работодатель проверяет и подтверждает данные. Затем IT-компания до 10 февраля формирует списки в Минцифры. Ведомство передаст информацию в Минобороны до 2 марта. Решения об отсрочке начнут принимать с 1 апреля по 15 июля.

Более подробная информация — на Едином портале госуслуг.

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