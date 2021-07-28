Сотрудники подмосковных библиотек пройдут дополнительное обучение

В Московской губернской универсальной библиотеке запустили программу по дополнительному образованию сотрудников. Новые знания библиотекари смогут применять в работе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

Программу развития сотрудников библиотек запустили при поддержке Высшей школы экономики.

Дополнительное обучение пройдут сотрудники учреждений, которые участвуют в проекте «Библиотека — современное общественное пространство». Высшая школа экономики разработала специальную систему тестирования. Проверка покажет, как лучше раскрыть потенциал каждого сотрудника.

По результатам тестирования специалисты определят индивидуальную программу обучения. Знания и навыки, которые получат сотрудники библиотек, повысят эффективность работы и качество взаимодействия с читателями. Программа призвана поспособствовать профессиональному развитию и росту.

В рамках проекта «Библиотека — современное общественное пространство» особое внимание уделяют развитию персонала. В проекте уже принимают участие 46 библиотек Московской области.

Во всех этих библиотеках появились «тихие зоны», пространства для коворкинга и отдыха, велопарковки, зарядки для смартфонов и компьютеров, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности.

В рамках проекта в библиотеках Подмосковья начали проводить сетевые мероприятия для читателей из разных городских округов.