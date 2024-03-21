Подмосковье 21 марта 2024, 14:32 Сотрудники подмосковной Росгвардии провели занятие для школьников из Солнечногорска Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области организовали серию тактико-специальных занятий для учащихся лицея № 7. Мероприятие прошло накануне Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отметят 27 марта.

На занятиях росгвардейцы рассказали школьникам историю создания и развития правоохранительного ведомства, а также о ключевых задачах, которые сегодня стоят перед сотрудниками и военнослужащими Росгвардии. Ребятам показали вооружение и специальную экипировку, используемую в войсках национальной гвардии. Учащиеся смогли не только увидеть, но и примерить защитный шлем и бронежилет.

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«Основная цель таких мероприятий — популяризовать службу в Росгвардии, а также рассказать нашему подрастающему поколению о том, какая работа ведется по защите населения», — прокомментировал ВРИО начальника солнечногорского отдела вневедомственной охраны Мирослав Чураков.

В конце мероприятия ученики и педагоги лицея № 7 поблагодарили росгвардейцев за интересный и познавательный урок.

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