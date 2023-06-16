Подмосковье 16 июня 2023, 20:57 Сотрудники подмосковного УТНКР сдали более 14 литров крови для участников СВО Министерство ЖКХ МО

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Сотрудники УТНКР Московской области сдали более 14 литров крови для участников специальной военной операции. Акция прошла в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского.

Донорами стали 28 специалистов.

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«Участвуя в подобных благотворительных мероприятиях, мы сможем оказать необходимую помощь нашим военным. Это поможет не только спасти жизнь защитникам, но также послужит важным психологическим сигналом о том, что все мы стоим за нашей Родиной и готовы поддерживать и помогать настоящим героям», — заявил гендиректор предприятия Михаил Чебриков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе льготах и услугах реабилитации для бойцов СВО.

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