Подмосковье 28 февраля 2024, 23:50 Сотрудники подмосковного центра охраны материнства примут участие в спартакиаде по армрестлингу Архив / МОЦОМД

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Союз «Московское областное объединение проведет XXX спартакиаду. В ее рамках почти каждые выходные проходят соревнования среди работников медицинских учреждений и других предприятий в различных спортивных дисциплинах.

Сотрудники Московского областного центра охраны материнства и детства активно готовятся к своему первому соревнованию по армрестлингу, которое состоится 2 марта в Дзержинском.

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Участник мероприятия и капитан команды Виталий Терлецкий заявил, что подготовку проводит неоднократный призер и победитель соревнований по армрестлингу врач травматолог-ортопед Виктор Мерзликин.

В состав команды вошли Волкова Анастасия, Зульфугаров Полад, Калинин Сергей и другие специалисты своего дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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