Подмосковье 15 февраля 2023, 19:08 Сотрудники технадзора Подмосковья повысили квалификацию на спецкурсах

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Сотрудники Управления технического надзора Подмосковья прошли очередные курсы повышения квалификации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.

Обучение проводили по профильным направлениям в строительной сфере.

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«Строительные технологии, применяемые в ходе капитального ремонта на подмосковных объектах, регулярно развиваются. И, безусловно, специалисты технадзора должны непрерывно увеличивать свою компетенцию и профессиональные навыки для обеспечения должного стройконтроля», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Он добавил, что порядка 20 специалистов прошло обучение в 2022, в этом году повышение квалификации кадров будет продолжено.

Обучение проводилось по программам «Ценообразование и сметное дело в строительстве», «Строительный контроль и технический надзор», «Правила технической эксплуатации электроустановок», «Пожарная безопасность, гражданская оборона и оказание первой доврачебной помощи» и «Охрана труда».

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