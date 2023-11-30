Подмосковье 30 ноября 2023, 16:42 Сотрудники подмосковного СОБР «Булат» Росгвардии провели занятия в полевых условиях Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии провели учения в полевых условиях. Они продлились несколько дней.

Спецназовцы отработали действия при изменении обстановки, повторили тактико-специальную, топографическую и другие виды подготовки. Также специалисты прошли занятия по освобождению заложников.

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По словам командира спецподразделения Александра Бардина, подобные учения проводят планово и систематически.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Отделение в Московской области начало работу 1 июня. Туда за помощью могут обратиться военнослужащие и члены их семей.

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