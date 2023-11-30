30 ноября 2023, 16:42
Сотрудники подмосковного СОБР «Булат» Росгвардии провели занятия в полевых условиях
Сотрудники СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии провели учения в полевых условиях. Они продлились несколько дней.
Спецназовцы отработали действия при изменении обстановки, повторили тактико-специальную, топографическую и другие виды подготовки. Также специалисты прошли занятия по освобождению заложников.
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По словам командира спецподразделения Александра Бардина, подобные учения проводят планово и систематически.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Отделение в Московской области начало работу 1 июня. Туда за помощью могут обратиться военнослужащие и члены их семей.
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Росгвардия
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