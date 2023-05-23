Подмосковье 23 мая 2023, 13:10 Сотрудники подмосковного Росреестра рассказали школьникам о профессии геодезиста Фото пресс-службы Росреестра

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Сотрудники управления Росреестра по Московской области провели открытый урок с учениками 9–11-х классов школы № 384 имени Д. К. Корнеева в Москве, сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья. Специалисты рассказали ученикам о профессии геодезиста в рамках 15-летия со дня основания Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

«Данные мероприятия играют важную роль для привлечения будущих абитуриентов в учебные заведения, связанные с работой в области геодезии и картографии, в которых применяются полученные знания на практике, а также дают школьникам полную информацию о ведомстве, позволяя сделать осознанный выбор будущей профессии», — рассказала начальник отдела геодезии управления Росреестра по Московской области Василиса Шереметьева.

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Школьникам рассказали об истории профессии и о методах определения координат. Глава отдела геодезии и картографии Росреестра познакомила участников открытого урока со специальными приборами и объяснила принцип их работы.

«Благодаря открытым урокам в нашей школе появилась возможность знакомить, расширять и конкретизировать представления учащихся о разных профессиях. Теперь они имеют информацию о профессии геодезиста и, возможно, в будущем сделают свой выбор, связанный именно с данной профессией», — отметила заместитель директора школы № 384 Светлана Бреева.

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