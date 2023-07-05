Подмосковье 05 июля 2023, 11:26 Сотрудники подмосковного Росреестра приняли участие в благотворительной акции «День донора» Фото Росреестра МО

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Сотрудники Росреестра Подмосковья приняли участие в благотворительной акции «День донора». Они сдали кровь в мобильном пункте на территории центрального аппарата ведомства.

Участие в донорской акции показывает активную гражданскую позицию сотрудников управления. Собранную кровь передадут пациентам клиник Москвы, в том числе ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России.

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«Коллектив управления с большой ответственностью принимает участие в акциях по сдаче крови, для нас это стало традицией. Важно понимать, что донорство крови имеет особую значимость — помогает спасать жизни!» — отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Алтухова.

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