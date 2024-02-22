Подмосковье 22 февраля 2024, 14:11 Сотрудники подмосковного Росеестра собрали гуманитарную помощь для участников СВО Источник фото: Росреестр Московской области

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Сотрудники подмосковного Росреестра при поддержке Молодежного совета совместно с Первичной профсоюзной организацией собрали гуманитарную помощь для участников СВО. Благотворительную акцию приурочили ко Дню защитника Отечества.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, помимо продуктов, средств личной гигиены, медикаментов, теплой одежды и других необходимых бойцам вещей, сотрудники Управления и их дети положили в посылки письма с благодарностями и поздравлениями с праздником бойцам на передовой.

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По словам председателя Молодежного совета, заместителя начальника отдела государственной регистрации недвижимости Азамата Ахматова, подобные акции стали уже доброй традицией в подмосковном Россестре.

«В ведомстве работает очень много неравнодушных людей, готовых поддержать наших героев», — отметил Ахматов.

Он поблагодарил всех сотрудников за доброту и отзывчивость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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