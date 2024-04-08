Подмосковье 08 апреля 2024, 22:35 Сотрудники подмосковного противотуберкулезного диспансера рассказали детям об опасности заболевания ГБУЗ МО "МОКПТД"

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Медицинские работники Московской области провели ряд встреч с детьми. Во время мероприятий «Туберкулез. Защити себя и своих близких» подрастающему поколению рассказали про опасное заболевание.

Лекции также прошли в библиотеках Московского региона. В некоторых случаях маленькие участники мероприятия рисовали плакаты, которые теперь украшают стенд областного противотуберкулезного диспансера.

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«Здоровье детей в руках взрослых. Пройдите вовремя медицинское обследование — защитите будущее поколение», — указал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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