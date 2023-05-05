Подмосковье 05 мая 2023, 02:30 Сотрудники подмосковного ГУСТ провели 24 инспекции в апреле ГУСТ МО

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В апреле сотрудники Главного управления содержания территорий провели 24 инспекции. ГУСТ посетило Богородский, Бронницы, Дзержинский, Дмитровский, Домодедово, Дубну, Жуковский, Каширу, Клин, Короле и другие городские округа Московской области.

«Остальные территории тоже не остались без внимания, весь этот период инспекторский состав мониторил качество уборки по всей области. В некоторые муниципалитеты мы возвращались повторно, чтобы проверить, как отработали замечания, и проверить большее количество территорий», — сообщила руководител ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Инспекторы уделили особое внимание детским площадкам региона. Все дворы и общественные территории пройдут повторную проверку.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Лобне делают прорыв по благоустройству парков. Он подчеркнул, что в округе в этом году обязательно очистят озеро и улучшат облик лесопарка.

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