Подмосковье 01 апреля 2024, 19:21 Сотрудники подмосковного ГУСТ ответили на вопросы жителей в прямом эфире ГУСТ МО

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Заместители руководителя Главного управления регионального государственного жилищного надзора провели онлайн-встречу с жителями Московской области. Большая часть вопросов касалась содержания многоквартирных домов и придомовых территорий.

По словам заместителя руководителя ГУСТ Московской области Никиты Анашкина, жители спрашивали о замене лампочек в подъездах, а также активно задавали и другие вопросы.

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«Многие вопросы были связаны с нормами подачи горячей воды. Согласно нормативам, температура горячей воды должна быть от 60 до 75 градусов Цельсия. Если она не соответствует норме, жители могут обратиться по тем же каналам, как и в случае с заменой ламп, — рассказал Анашкин.

Специалисты подробно объяснили правила эксплуатации лифтового и вентиляционного оборудования, рассказали о системе «Безопасный регион» и запрете на парковку возле контейнерных площадок.

В ходе трансляции удалось решить некоторые вопросы, например, жительница Солнечногорска сообщила о плохой уборке тротуара возле дома № 6 на улице Советская, и уже на следующий день все замечания управляющая компания устранила.

Остальные вопросы и обращения передадут в соответствующие службы для принятия мер. Ответы на оставшиеся вопросы отправят жителям по электронной почте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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